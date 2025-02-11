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В Ровенской области мужчины избили военнослужащих ТЦК

Иллюстративное фото: в Ровенской области напали на военнослужащих ТЦК (facebook.com/Rivne_TCKtaSP)
Автор: Иван Носальский

В одном из районов Ровенской области мужчины мобилизационного возраста напали на военнослужащих ТЦК. Правонарушителей уже разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенской областной территориальный центр комплектования в Facebook.

Как отметили в ТЦК, нападение на военнослужащих ТЦК произошло во время выполнения ими своих служебных полномочий. Неизвестные нанесли им телесные травмы и повредили военную технику. 

На место события направили экипажи полиции и кареты “скорой”. Сейчас угроз для жизни военнослужащих ТЦК нет. Правоохранители проводят следственно-оперативные действия по отношению к правонарушителям. 

"Граждане Украины, совершившие данное преступление, в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно требованиям действующего законодательства. В настоящее время они уже находятся в розыске, ведь скрылись с места совершения преступления", - подчеркнули в ТЦК. 

Инциденты с сотрудниками ТЦК

Напомним, в начале января в сети появилось видео, на котором военнослужащие ТЦК насильно пытаются затащить мужчину в автомобиль. При этом они наносили ему удары.

В ТЦК объяснили, что военнообязанный мужчина не согласился поехать с ними для прохождения военно-врачебной комиссии и начал оскорблять военнослужащих.

При этом в военкомате добавили, что назначили служебное расследование из-за действий военнослужащих.

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