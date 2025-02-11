В Ровенской области мужчины избили военнослужащих ТЦК

Как отметили в ТЦК, нападение на военнослужащих ТЦК произошло во время выполнения ими своих служебных полномочий. Неизвестные нанесли им телесные травмы и повредили военную технику.

На место события направили экипажи полиции и кареты “скорой”. Сейчас угроз для жизни военнослужащих ТЦК нет. Правоохранители проводят следственно-оперативные действия по отношению к правонарушителям.

"Граждане Украины, совершившие данное преступление, в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно требованиям действующего законодательства. В настоящее время они уже находятся в розыске, ведь скрылись с места совершения преступления", - подчеркнули в ТЦК.