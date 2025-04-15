В Ровенской области мужчина застрелил собаку, держа на поводке: что выяснила полиция

Кто и когда застрелил собаку в Ровенской области

Украинцам рассказали, что в понедельник (14 апреля) около 17:30 полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке.

Несколько позже правоохранители установили:

что это произошло в 2021 году;

личность человека, причастного к убийству собаки.

"Оперативники уголовного розыска установили, что это - 42-летний житель Ровенского района, который сейчас находится в следственном изоляторе", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что этот человек находится в следственном изоляторе за совершение преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия) УКУ;

частью 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Что известно о досудебном расследовании в рамках дела

По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации правоохранителей, в рамках дела в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены также сведения по статье 300 УКУ - по факту создания с целью распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий. Продолжаются следственные действия", - подытожили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.