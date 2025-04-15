В Ровенской области мужчина застрелил собаку, держа на поводке: что выяснила полиция

Недавно в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина убил собаку выстрелом в голову. За дело взялись представители Национальной полиции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.
Украинцам рассказали, что в понедельник (14 апреля) около 17:30 полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке.
Несколько позже правоохранители установили:
"Оперативники уголовного розыска установили, что это - 42-летний житель Ровенского района, который сейчас находится в следственном изоляторе", - сообщили в пресс-службе полиции.
Уточняется, что этот человек находится в следственном изоляторе за совершение преступлений, предусмотренных:
По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.
Согласно информации правоохранителей, в рамках дела в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены также сведения по статье 300 УКУ - по факту создания с целью распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
"Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий. Продолжаются следственные действия", - подытожили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области гость застрелил собаку знакомого во время застолья.
Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.
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