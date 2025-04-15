ua en ru
Вт, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Ровенской области мужчина застрелил собаку, держа на поводке: что выяснила полиция

Вторник 15 апреля 2025 12:56
UA EN RU
В Ровенской области мужчина застрелил собаку, держа на поводке: что выяснила полиция В Ровенской области мужчина хладнокровно застрелил собаку (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина убил собаку выстрелом в голову. За дело взялись представители Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Кто и когда застрелил собаку в Ровенской области

Украинцам рассказали, что в понедельник (14 апреля) около 17:30 полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором неизвестный мужчина выстрелом в голову застрелил собаку, держа ее на поводке.

Несколько позже правоохранители установили:

  • что это произошло в 2021 году;
  • личность человека, причастного к убийству собаки.

"Оперативники уголовного розыска установили, что это - 42-летний житель Ровенского района, который сейчас находится в следственном изоляторе", - сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что этот человек находится в следственном изоляторе за совершение преступлений, предусмотренных:

  • частью 3 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия) УКУ;
  • частью 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Что известно о досудебном расследовании в рамках дела

По факту жестокого обращения с животными следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации правоохранителей, в рамках дела в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены также сведения по статье 300 УКУ - по факту создания с целью распространения видеоматериалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"Сейчас оперативники проводят комплекс мероприятий. Продолжаются следственные действия", - подытожили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одесской области гость застрелил собаку знакомого во время застолья.

Тем временем в Харькове женщина заявила о гибели собаки из-за соседских животных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Ровенская область жорстоке повождення з тваринами Животные
NEWS
Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
Уиткофф о войне в Украине: мы на пороге чего-то "важного", но ключ - "пять территорий"
DAILY
Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новое наступление? Что задумала Россия на фронте и готов ли Путин остановить войну