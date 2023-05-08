Уровень сезонного гриппа: в Японии начали снижать статус COVID-19

При этом в стране продолжают действовать ограничения передвижение населения для предотвращения заражения, и правительство позволит гражданам принимать некоторые решения самостоятельно.

В Японии по-прежнему COVID-вакцинация остается бесплатной в течение этого финансового года. А в случае заражения министерство здравоохранения также рекомендует жителям оставаться дома в течение 5 дней на самоизоляции.

Отмечается, что в стране между тем с апреля фиксируют рост числа новых случаев заболевания COVID-19.

Так, на фоне этого ряд больниц, где принимают пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, приостановили сокращение количества коек, выделенных для зараженных, и намерены отслеживать ситуацию.