Уровень расчетов перед производителями "зеленой" энергетики составляет 40-50%, - эксперт

"На сегодняшний день производителям из ВИЭ платят около 40-50% от тарифа, дебиторская задолженность продолжает расти уже второй год подряд. Мы готовы были бы это (электроэнергию - ред.) продавать по экспортным контрактам, если бы была такая возможность и соответствующие законодательные нормы" , – сказал он.

Евтушенко подчеркнул, что экспорт электроэнергии из ВИЭ должен стать одним из крупных элементов будущей украинской экономики. В целом Украина декларировала свою способность экспортировать до 7 ГВт электроэнергии.

"Для этого необходимо развить наши технические возможности, отстраивать линии на Румынию, Венгрию и Польшу, увеличить их транзитные мощности", - указывает Евтушенко.

Управляющий партнер UDP Renewables также отмечает, что "зеленые" производители заинтересованы во внедрении рыночных механизмов, однако само государство пока в этом не заинтересовано.

"Мы ждем введения настоящего рынка в Украине, потому что то, что сейчас имеем - это пародия. Надо помогать украинскому бизнесу пережить войну, а не наоборот усложнять ситуацию", - подчеркнул он.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем достиг 16 млрд грн и при этом предприятия зеленой энергетики с начала года фиксируют критические недоплаты за производимую зеленую электроэнергию.