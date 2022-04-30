Ризик ядерної війни необхідно звести до мінімуму, - МЗС Росії

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ризики ядерної війни повинні бути зведені до мінімуму. Важливо уникнути збройного конфлікту між ядерними державами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами представника МЗС Володимира Єрмакова, усі ядерні країни повинні дотримуватись логіки, яка викладена в офіційних документах й спрямована на запобігання ядерної війни.
"Росія чітко дотримується цього розуміння", - заявив представник МЗС.
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