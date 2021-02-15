ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Ріо-де-Жанейро призупинили COVID-вакцинацію через дефіцит препарату

Новость на русском → Ріо-де Жанейро, Понеділок 15 лютого 2021 17:19
У Ріо-де-Жанейро призупинили COVID-вакцинацію через дефіцит препарату
Автор: РБК-Україна

В бразильській столиці Ріо-де-Жанейро призупинили вакцинацію від коронавірусу. У місті дефіцит COVID-вакцин.

Про це заявив мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес в Twitter.

"Я отримав звістку про надходження нових доз. Завтра нам доведеться зупинити нашу кампанію. Сьогодні ми вакцинуємо 84-літніх, завтра - 83-річних", - написав він.

За словами Паеса, в місті вже вакцинували майже 245 тисяч осіб. Він також зазначив, що нові дози вакцини прибудуть в бразильську столицю на наступному тижні.

Нагадаємо, раніше у Бразилії виявили подвійне зараження новими штамами коронавірусу. Захворіли двоє жителів у віці близько 30 років.

Крім того, 19 січня Бразилія почала вакцинацію від коронавірусу препаратом китайської компанії Sinovac. Першою в Бразилії вакцину Sinovac отримала 54-річна медсестра з Сан-Паулу Моніка Калазанс.

Додамо, що уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Бразилия Рио-де-Жанейро вакцинація Коронавірус
NEWS
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
DAILY
Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу