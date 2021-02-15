У Ріо-де-Жанейро призупинили COVID-вакцинацію через дефіцит препарату
В бразильській столиці Ріо-де-Жанейро призупинили вакцинацію від коронавірусу. У місті дефіцит COVID-вакцин.
Про це заявив мер Ріо-де-Жанейро Едуарду Паес в Twitter.
"Я отримав звістку про надходження нових доз. Завтра нам доведеться зупинити нашу кампанію. Сьогодні ми вакцинуємо 84-літніх, завтра - 83-річних", - написав він.
За словами Паеса, в місті вже вакцинували майже 245 тисяч осіб. Він також зазначив, що нові дози вакцини прибудуть в бразильську столицю на наступному тижні.
Нагадаємо, раніше у Бразилії виявили подвійне зараження новими штамами коронавірусу. Захворіли двоє жителів у віці близько 30 років.
Крім того, 19 січня Бразилія почала вакцинацію від коронавірусу препаратом китайської компанії Sinovac. Першою в Бразилії вакцину Sinovac отримала 54-річна медсестра з Сан-Паулу Моніка Калазанс.
Додамо, що уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.