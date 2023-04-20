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На рынок Украины могли попасть токсичные орехи

Фото: на рынок Украины могли попасть токсичные орехи (facebook.com/consumer.odessa)
Автор: Сергей Пышкин

На рынок Украины могла попасть партия грецких орехов, в ядрах которых обнаружен опасный яд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Facebook-страницу главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"К нам поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам RASFF от 14/04/2023 г. №2023.2515 относительно выявления афлатоксинов (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot .= 85,1 мкг/кг - ppb) в ядрах грецких орехов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что орехи экспортировались из Украины через Румынию в Германию. Грузоотправитель - Transilvania Nuts SRL, а оптовиком выступила Bäko Zentrale Nord eG.

Госпродпотребслужба призвала операторов рынка сообщать об обнаружении указанного груза в Главное управление:

  • Одесса, ул. 7-я Пересыпская, 6,
  • (048) 716-13-01;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на полках магазинов Тернополя заметили сливочное масло, не отвечающее требованиям законодательства о пищевых продуктах.

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