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У Римі автобус влетів в дерево, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 16:34
У Римі автобус влетів в дерево, є постраждалі
Фото: ДТП в Римі (twitter com Primapressit)

Аварія сталася в годину пік

У середу вранці, 16 жовтня, в столиці Італії Римі автобус з пасажирами влетіла у дерево, у результаті чого постраждали 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як повідомляється, аварія произошлав годину пік на Віа Касія на перехресті з Віа Ориоло.

Служби екстреної допомоги всіх постраждалих госпіталізували.

Видання зазначає, що дев'ять осіб отримали серйозні поранення, а п'яти або шести постраждалим надали допомогу на місці події.

Після аварії район перекрили. Правоохоронці встановлюють причину зіткнення.

Фото: ДТП в Римі (twitter com MercurioPsi)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 травня біля італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив у аварію автобус з туристами, імовірно громадянами Росії. В результаті ДТП одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.

Крім того, в Харкові сталася ДТП, в якому автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей. Всіх трьох постраждалих доставили в лікарню.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській області в результаті аварії між двома автомобілями загинули чотири людини, ще шість осіб отримали ушкодження. Пізніше винуватця ДТП затримали.

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