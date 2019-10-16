У Римі автобус влетів в дерево, є постраждалі

Аварія сталася в годину пік
У середу вранці, 16 жовтня, в столиці Італії Римі автобус з пасажирами влетіла у дерево, у результаті чого постраждали 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Як повідомляється, аварія произошлав годину пік на Віа Касія на перехресті з Віа Ориоло.
Служби екстреної допомоги всіх постраждалих госпіталізували.
Видання зазначає, що дев'ять осіб отримали серйозні поранення, а п'яти або шести постраждалим надали допомогу на місці події.
Після аварії район перекрили. Правоохоронці встановлюють причину зіткнення.
Фото: ДТП в Римі (twitter com MercurioPsi)
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 травня біля італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив у аварію автобус з туристами, імовірно громадянами Росії. В результаті ДТП одна людина загинула, ще десятеро отримали поранення.
Крім того, в Харкові сталася ДТП, в якому автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей. Всіх трьох постраждалих доставили в лікарню.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Миколаївській області в результаті аварії між двома автомобілями загинули чотири людини, ще шість осіб отримали ушкодження. Пізніше винуватця ДТП затримали.