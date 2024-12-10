За год удалось подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных, - Лубинец

Только за 2024 год удалось официально подтвердить расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. Действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушение прав украинских военнопленных, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано гораздо меньше", - сказал Лубинец.

По его словам, от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - добавил омбудсмен.

В то же время он отметил, что действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.