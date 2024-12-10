За год удалось подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных, - Лубинец
Только за 2024 год удалось официально подтвердить расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. Действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.
"Нам удается больше официально зафиксировать нарушение прав украинских военнопленных, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано гораздо меньше", - сказал Лубинец.
По его словам, от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.
"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - добавил омбудсмен.
В то же время он отметил, что действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.
Расстрелы украинских военнопленных
Напомним, недавно стало известно, что российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении.
Позже в Покровском районе российские оккупанты расстреляли еще четырех украинских военнопленных.
Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.
Кроме того, на Покровском направлении оккупанты расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.
Также правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.
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