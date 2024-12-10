ua en ru
Вт, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За год удалось подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных, - Лубинец

Вторник 10 декабря 2024 21:33
UA EN RU
За год удалось подтвердить расстрелы 109 украинских военнопленных, - Лубинец Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Только за 2024 год удалось официально подтвердить расстрелы россиянами 109 украинских военнопленных. Действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

"Нам удается больше официально зафиксировать нарушение прав украинских военнопленных, циничных расстрелов в упор, к сожалению. Только за 2024 год удалось официально подтвердить, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Если за предыдущие годы удалось зафиксировать общее количество 177, то вы понимаете, что по сравнению с 2024 годом это было сделано гораздо меньше", - сказал Лубинец.

По его словам, от разведывательных и правоохранительных органов поступала информация, что россияне часто нарушают права военнопленных.

"К сожалению, я не мог выходить и публично показывать эти примеры циничного нарушения международного гуманитарного права, Женевских конвенций. Когда нам удавалось это зафиксировать - мы это делаем", - добавил омбудсмен.

В то же время он отметил, что действенной реакции международного сообщества на эти военные преступления не было.

Расстрелы украинских военнопленных

Напомним, недавно стало известно, что российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении.

Позже в Покровском районе российские оккупанты расстреляли еще четырех украинских военнопленных.

Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.

Кроме того, на Покровском направлении оккупанты расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.

Также правоохранители расследуют расстрел 16 пленных бойцов ВСУ россиянами на Покровском направлении. Этот случай стал самым массовым убийством пленных украинских военных с начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дмитрий Лубинец
NEWS
От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов
От 50 тысяч гривен в месяц: банки договорились об ограничении карточных переводов
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины