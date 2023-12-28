За год долги перед "зеленой" генерацией выросли в три раза до 31 млрд грн, - нардеп

"Говоря об уровне расчетов на рынке электрической энергии, хочется назвать его "рынком электрических долгов", где все задолжали всем. К примеру, по состоянию на ноябрь 2023 года, участники рынка должны "Укрэнерго" около 60 млрд гривен", - написал он.

В частности, перед "Укрэнерго" сформировался долг государственных и коммунальных предприятий, которых запрещено отключать от электроснабжения. Их долг вырос более трех раз до 10 млрд грн.

Нардеп подчеркнул, что в свою очередь "Укрэнерго" задолжает участникам рынка 50 млрд гривен, из которых 31 млрд - перед "Гарантированным покупателем" для расчетов последнего с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу. За год этот долг вырос почти в три раза.

В то же время, долг участников рынка за услугу "Укрэнерго" по передаче электроэнергии вырос почти в 2 раза (с 12 до 21 млрд гривен), долг поставщиков универсальных услуг по тарифу на передачу вырос в 34 раза (с 364 млн до 12,4 млрд гривен), а долг участников балансирующего рынка электроэнергии перед Укрэнерго вырос в полтора раза (с 20 до 30 млрд гривен)

Нардеп подчеркнул, что такая ситуация с долгами отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности энергетического сектора Украины.

"Любой инвестор, думая об инвестициях кратных миллионам или десяткам миллионов долларов, рассчитывает модель возврата вложенных средств. В условиях долгов "всех перед всеми" эту модель рассчитать практически невозможно", - пояснил Жупанин.

Нардеп также отметил, что первоочередной задачей в энергетике должно стать погашение долгов в отрасли.

Напомним, накануне председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ближайшие недели компания будет отключать должников, потребляющих электроэнергию на балансирующем рынке и не платящих за нее.