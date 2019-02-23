У Ризі в ДТП з автобусом загинули дві людини

Сталося лобове зіткнення автобуса Rīgas satiksmes і мікроавтобуса Volkswagen Transporter

В суботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Как сообщается, произошло лобовое столкновение автобуса Rīgas satiksmes и микроавтобуса Volkswagen Transporter, который при выполнении обгона выехал на встречную полосу движения. Уклониться от столкновения у автобуса не было возможности.

В аварии погибли два человека, находившиеся в микроавтобусе, несколько человек получили травмы. На место ДТП прибыли оперативные службы.

Напомним, 18 февраля в Киеве на Броварском проспекте произошла ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали двое людей.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе.