Река Кальмиус у оккупированного Мариуполя стала токсичной, - ЦНС

Река Кальмиус, которая протекает в Донецкой области, сильно загрязнена из-за деятельности российских захватчиков. Возле временно оккупированного города Мариуполь наблюдается особенно критическая ситуация с водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В Кальмиус сбрасываются промышленные выбросы и бытовой мусор, также вода там сильно загрязняется из-за канализационных стоков.
В ЦНС отмечают, что река из-за преступной бесхозяйственности российских оккупантов практически превратилась в свалку.
По данным Центра, особенно критическая ситуация с водой реки Кальмиус - вблизи временно оккупированного Мариуполя, она "здесь токсичная, имеет желто-коричневый цвет и резкий неприятный запах".
"И это неудивительно, ведь российские оккупанты именно в реке пытаются скрыть следы своей террористической деятельности. Доходит до того, что подрядчики, которых навезли в разрушенный кремлевскими ракетами город из всех регионов Московии, сбрасывают в реку строительный мусор", - говорится в публикации ЦНС.
Теперь русло Кальмиуса практически полностью засыпано, и поток воды уменьшился в 5 раз.
Напомним, что Кальмиус берет начало на южном склоне Донецкого кряжа, впадает в Азовское море в городе Мариуполь. Протекает по территории оккупированных городов Донецк и Мариуполь (в устье реки).
В общей сложности длина реки составляет почти 210 километров, а площадь водного бассейна - 5070 квадратных километров.
ЦНС также обращают внимание, что ввиду кризиса с пресной водой на временно оккупированных территориях Украины - такое поведение захватчиков в отношении реки Кальмиус только усугубляет ситуацию.
"К примеру во временно оккупированном Таврическом ситуация с водоснабжением вообще вышла из-под контроля. Российская оккупационная "власть" не способна преодолеть кризис, который фактически сама и повлекла за собой", - передали в Центре.
Там воду из кранов нельзя использовать для приготовления пищи или питья.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты буквально уничтожают уникальный биосферный заповедник "Аскания-Нова".
Также сообщалось, что россияне строят на временно оккупированных территориях Украины свалки для обслуживания регионов РФ.
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