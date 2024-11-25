Река Кальмиус у оккупированного Мариуполя стала токсичной, - ЦНС

Река Кальмиус, которая протекает в Донецкой области, сильно загрязнена из-за деятельности российских захватчиков. Возле временно оккупированного города Мариуполь наблюдается особенно критическая ситуация с водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

В Кальмиус сбрасываются промышленные выбросы и бытовой мусор, также вода там сильно загрязняется из-за канализационных стоков.

В ЦНС отмечают, что река из-за преступной бесхозяйственности российских оккупантов практически превратилась в свалку.

По данным Центра, особенно критическая ситуация с водой реки Кальмиус - вблизи временно оккупированного Мариуполя, она "здесь токсичная, имеет желто-коричневый цвет и резкий неприятный запах".

"И это неудивительно, ведь российские оккупанты именно в реке пытаются скрыть следы своей террористической деятельности. Доходит до того, что подрядчики, которых навезли в разрушенный кремлевскими ракетами город из всех регионов Московии, сбрасывают в реку строительный мусор", - говорится в публикации ЦНС.

Теперь русло Кальмиуса практически полностью засыпано, и поток воды уменьшился в 5 раз.

Напомним, что Кальмиус берет начало на южном склоне Донецкого кряжа, впадает в Азовское море в городе Мариуполь. Протекает по территории оккупированных городов Донецк и Мариуполь (в устье реки).

В общей сложности длина реки составляет почти 210 километров, а площадь водного бассейна - 5070 квадратных километров.

ЦНС также обращают внимание, что ввиду кризиса с пресной водой на временно оккупированных территориях Украины - такое поведение захватчиков в отношении реки Кальмиус только усугубляет ситуацию.

"К примеру во временно оккупированном Таврическом ситуация с водоснабжением вообще вышла из-под контроля. Российская оккупационная "власть" не способна преодолеть кризис, который фактически сама и повлекла за собой", - передали в Центре.

Там воду из кранов нельзя использовать для приготовления пищи или питья.