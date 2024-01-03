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РФ издевалась над пленным, которого сегодня освободили. Омбудсмен рассказал подробности

Среда 03 января 2024 22:03
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РФ издевалась над пленным, которого сегодня освободили. Омбудсмен рассказал подробности Архивное фото: уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из ребят, которого сегодня удалось освободить в рамках обмена пленными, сообщил об издевательствах со стороны РФ. Его уверяли, что Украина якобы от него отказалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

"Мне сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от него отказалась Украина", - говорится в заявлении.

По словам Лубинца, все это время на самом деле российская сторона ни разу не согласовывала его на обмен.

"Я фиксирую это как физические и психологические пытки над человеком", - добавил омбудсмен.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 3 января, между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Нашей стране удалось вернуть домой 230 защитников.

Такой обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долгое время блокировала процесс. Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогли организовать обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 3 января.

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