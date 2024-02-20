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РФ снова атакует химическими гранатами. Какая ситуация на Таврическом направлении

Фото: РФ атакует химическими гранатами на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне снова начали атаковать позиции ВСУ на Таврическом направлении химическими гранатами. Речь идет о Запорожском участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Применение химических гранат

В частности, по его словам, и на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ.

"Зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия", - рассказал он.

Ситуация по направлениям

На Авдеевском направлении враг снова предпринимает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отразили 9 атак у Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении продолжаем сдерживать агрессора неподалеку от Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отбита 21 атака.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населённого пункта Старомайорское.

На Запорожском направлении существенных изменений также не произошло - Силы обороны отразили 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного.

В целом, как отметил Тарнавский, ситуация остается контролируемой, украинские воины стойко держат оборону и активными действиями уничтожают врага.

Потери РФ на Таврическом направлении

Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц, не учитывая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов.

"Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника", - констатировал генерал.

В частности, как отметил Тарнавский, 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, которая защищает Украину на Таврическом направлении, на днях уничтожила роту российских морпехов, 3 танка, 5 БМП-3/БМД-4, столько же тягачей МТЛБ.

Для сравнения, общие потери РФ в войне за сутки составили 1230 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 404 950 военных. Кроме того, ВСУ сбили два самолета.

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Война в Украине