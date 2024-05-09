В РФ взломали телеканалы: вместо парада на 9 мая показали убийц, которые воюют в Украине

По информации Telegram-канала, жители Оренбургской области и Башкортостана не смогли увидеть трансляцию парада на 9 мая в Москве. Вместо этого им показали кадры теракта в "Крокус Сити холле", видео фальсификации выборов и фото участников войны в Украине с подписью "убийца".

Как уточняют в сети, был взломан эфир телепровайдера "Уфанет". По ТВ российскому диктатору Владимиру Путину был объявлен импичмент, его также обвинили в бездействии во время крупных терактов.

Каналы провайдера "Уфанет" смотрят жители более 600 российских населенных пунктов. Эфир сразу отключили. В пресс-службе компании заявляют о "работе над ликвидацией проблемы".