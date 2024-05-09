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В РФ взломали телеканалы: вместо парада на 9 мая показали убийц, которые воюют в Украине

Иллюстративное фото: хакеры взломали российские телеканалы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В нескольких регионах России неизвестные взломали телевизионный эфир. Там, в частности, раскрыли личности оккупантов, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сирену" в Telegram.

По информации Telegram-канала, жители Оренбургской области и Башкортостана не смогли увидеть трансляцию парада на 9 мая в Москве. Вместо этого им показали кадры теракта в "Крокус Сити холле", видео фальсификации выборов и фото участников войны в Украине с подписью "убийца". 

 

Как уточняют в сети, был взломан эфир телепровайдера "Уфанет". По ТВ российскому диктатору Владимиру Путину был объявлен импичмент, его также обвинили в бездействии во время крупных терактов. 

Каналы провайдера "Уфанет" смотрят жители более 600 российских населенных пунктов. Эфир сразу отключили. В пресс-службе компании заявляют о "работе над ликвидацией проблемы". 

Работа украинских хакеров

Напомним, украинские хакеры уже неоднократно атаковали российские телеканалы, сайты госорганов и не только.

К примеру, 18 января они похитили документы о сотнях объектов российского Министерства обороны. В частности, речь шла о арсеналах вооружения и площадках зенитных ракетных комплексов.

Также 4 марта украинские хакеры смогли получить доступ к серверам Минобороны РФ. Таким образом был получен доступ к секретным документам.

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