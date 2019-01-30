У РФ заявили про затримання українського кікбоксера за вбивство в Києві

Вадима Оленчика затримали співробітники Інтерполу

В российском Санкт-Петербурге сотрудники Интерпола задержали украинского кикбоксера Вадима Оленчика, который находился в международном розыске за убийство и угон автомобиля в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Оленчик находился в розыске по инициативе правоохранительных органов Украины. Он подозревается в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также в угоне автомобиля. Также сообщается, что российское бюро Интерпола проинформировало украинскую сторону о задержании.

Отметим, двукратный чемпиона мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик с конца 2017 года разыскивается по делу об убийстве знакомого.

Напомним, ранее сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск по запросу России гражданина Украины Стефана Капиноса. Как отмечается, следствие считает его пособником украинца Павла Гриба, которого Росся обвиняет в якобы принуждении жительницы Сочи Татьяны Ершовой к совершению теракта.