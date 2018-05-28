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Інтерв'ю

У РФ заявили про отримання Сенцовим підтримуючої терапії після оголошення голодування

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 21:09
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

ФСВП Росії заявляє, що Сенцов дав свою згоду на отримання терапії

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у РФ, почав отримувати підтримуючу терапію після оголошення голодування. Про це повідомляє прес-служба управління.

"На даний час засуджений Сенцов О.Г., який відмовився від прийому їжі, знаходиться під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. На даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду", - зазначила прес-служба.

При цьому у відомстві повідомили, що за час відмови від прийому їжі погіршення загального стану здоров'я Сенцова нібито не зареєстровано.

"На сьогоднішній момент стан його здоров'я задовільний", - заявили в управлінні ФСВП.

Нагадаємо, раніше сестра українського політв'язня Олега Сенцова, Наталя Каплан, оцінила стан брата у зв'язку з його голодуванням як стабільний. "Його стан стабільний, тобто ні добре, ні погано", - заявила Каплан.

Підкреслимо, засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення усіх українських політв'язнів у Росії. Він заявив, що буде голодувати навіть "до фатального кінця".

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Теги публікації: ФСИН, голодовка, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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