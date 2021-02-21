У РФ заявили про перші випадки зараження людей новим пташиним грипом

Спалах інфекції на фабриці сталася в грудні 2020 року.

"До теперішнього часу в світі не були зареєстровані випадки, коли вірусом грипу птахів H5N8 хворіли люди. У Росії лабораторно підтверджений перший випадок інфікування людини вірусом грипу А, грипу птахів H5N8", - сказала Попова.

Попова зазначила, що у всіх хворих H5N8 хвороба протікала в легкій формі.

Глава Росспоживнагляду запевнила, що, хоча вірус зумів подолати міжвидовий бар'єр і перейти від птиці до людей, але від людини до людини поки він не передається.