В РФ задержали "диверсантов СБУ", готовивших "теракты" против коллаборантов Херсона

В России заявили, что ФСБ задержала девять граждан Украины, которые якобы готовили покушение на коллаборантов так называемой "администрации Херсонской области". В ФСБ утверждают, что "диверсантов СБУ", которые планировали эти "теракты" готовили "кураторы из-за пределов РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".