В РФ задержали "диверсантов СБУ", готовивших "теракты" против коллаборантов Херсона
В России заявили, что ФСБ задержала девять граждан Украины, которые якобы готовили покушение на коллаборантов так называемой "администрации Херсонской области". В ФСБ утверждают, что "диверсантов СБУ", которые планировали эти "теракты" готовили "кураторы из-за пределов РФ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".
Представители российской спецслужбы утверждают, что якобы обнаружили заминированный автомобиль, с помощью которого "граждане Украины планировали совершить покушение" на херсонских оккупантов и даже "изъяли более 5 килограммов пластида, готовые к применению самодельные взрывные устройства и гранаты".
В сообщении ФСБ также говорится, что "кураторы" "диверсантов СБУ" находились якобы за пределами России.
Ранее сообщалось, что вероятно, российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.
Напомним, ранее в Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы загорелся один из транформаторов, находившийся в нерабочем состоянии.
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