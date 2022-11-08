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В РФ задержали "диверсантов СБУ", готовивших "теракты" против коллаборантов Херсона

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Россия, Вторник 08 ноября 2022 09:38
В РФ задержали "диверсантов СБУ", готовивших "теракты" против коллаборантов Херсона Фото: ФСБ задержала девять граждан Украины, которые якобы готовили покушение на коллаборантов Херсона (politros com)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили, что ФСБ задержала девять граждан Украины, которые якобы готовили покушение на коллаборантов так называемой "администрации Херсонской области". В ФСБ утверждают, что "диверсантов СБУ", которые планировали эти "теракты" готовили "кураторы из-за пределов РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Представители российской спецслужбы утверждают, что якобы обнаружили заминированный автомобиль, с помощью которого "граждане Украины планировали совершить покушение" на херсонских оккупантов и даже "изъяли более 5 килограммов пластида, готовые к применению самодельные взрывные устройства и гранаты".

В сообщении ФСБ также говорится, что "кураторы" "диверсантов СБУ" находились якобы за пределами России.

Ранее сообщалось, что вероятно, российские спецслужбы готовят теракты на территории своей страны, чтобы обвинить в этом Украину.

Напомним, ранее в Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы загорелся один из транформаторов, находившийся в нерабочем состоянии.

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