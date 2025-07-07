В РФ застрелился экс-министр транспорта Старовойт, которого сегодня уволил Путин, - СМИ

Российский Telegram-канал 112 со ссылкой на неназванные источники написал, что Старовойт якобы застрелился в российском городе Одинцово. Никакой официальной информации об этом пока нет.

В свою очередь SHOT уточняет, что Старовойт "застрелился у себя дома в поселке Мякинино". Он использовал наградное оружие, которое получил от МВД в 2023-м году.

Такие слухи распространяют после указа российского диктатора Владимира Путина об увольнении Старовойта с должности министра транспорта.

Обновлено 16:25

Смерть Романа Старовойта подтвердила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением", - рассказала она.

Обновлено 16:29

В российских Telegram-каналах появилась информация, что тело Старовойта обнаружили в его автомобиле Tesla около 15:00 в Одинцовском городском округе.

Старовойт - бывший губернатор

Стоит заметить, что Старовойт был губернатором Курской области до мая 2024 года - за несколько месяцев до начала Курской операции украинских воинов.

Его сменщика Алексея Смирнова арестовали в апреле этого года. Экс-губернатора подозревают в том, что он вместе с замом и другими чиновниками похитил более миллиарда рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений у границы с Украиной.

По версии следствия, деньги присвоили через фиктивные строительные работы, а построенные объекты оказались некачественными и не соответствовали проекту.