РФ закрила в'їзд для іноземців через коронавірус

Російська Федерація закрила в'їзд для іноземців через новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що обмеження на в'їзд не буде застосовуватися у відношенні співробітників диппредставництв і консульських установ РФ, екіпажів повітряних, морських та річкових суден, водіїв автомобілів міжнародного автомобільного сполучення, екіпажів повітряних, морських та річкових суден, поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення, членів офіційних делегацій та осіб, що мають дипломатичні, службові, звичайні приватні візи, видані у зв'язку зі смертю близького родича, осіб, які постійно проживають на території Росії, а також осіб, які прямують транзитом через повітряні пункти пропуску

"Урядом Російської Федерації прийнято рішення з 00 годин 00 хвилин за місцевим часом 18 березня 2020 року до 00 годин 00 хвилин за місцевим часом 1 травня 2020 року тимчасово обмежити в'їзд у Російську Федерацію іноземних громадян і осіб без громадянства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влада Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавірусу на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.