В РФ вернули три тела российских военных, переданных Украине во время репатриации, - МВД

В РФ уже вернули три тела российских военных. Их агрессор передавал Украине во время репатриации в 2025 году.

По словам Клименко, россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Так что три тела были возвращены обратно в РФ, поскольку по ним было полное совпадение.

На уточняющий вопрос корреспондента РБК-Украина, использовали ли ранее россияне практику подбрасывания тел "своих" во время репатриаций, министр

внутренних дел отметил, что пока может говорить только по 2025

году. Ведь есть подтвержденные факты.

"Мы говорим сейчас о телах - тех, что мы обследовали, которые у нас лежали именно с 2025 года. Чувствительная тема, мы не обращали на это внимание. Мы делали свою работу профессионально и откладывались тела для обмена. В то же время, когда Россия начала информационную на нас атаку, мы вышли с официальным обнародованием нашей работы, для того, чтобы государство-агрессор понимало, за что оно должно ответить", - подчеркнул министр.