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В РФ вернули три тела российских военных, переданных Украине во время репатриации, - МВД

Понедельник 23 июня 2025 13:58
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В РФ вернули три тела российских военных, переданных Украине во время репатриации, - МВД Архивное фото: Украина уже вернула РФ тела трех российских военных (t.me/Koord_shtab)
Автор: Ірина Глухова

В РФ уже вернули три тела российских военных. Их агрессор передавал Украине во время репатриации в 2025 году.

Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Клименко, россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Так что три тела были возвращены обратно в РФ, поскольку по ним было полное совпадение.

На уточняющий вопрос корреспондента РБК-Украина, использовали ли ранее россияне практику подбрасывания тел "своих" во время репатриаций, министр
внутренних дел отметил, что пока может говорить только по 2025
году. Ведь есть подтвержденные факты.

"Мы говорим сейчас о телах - тех, что мы обследовали, которые у нас лежали именно с 2025 года. Чувствительная тема, мы не обращали на это внимание. Мы делали свою работу профессионально и откладывались тела для обмена. В то же время, когда Россия начала информационную на нас атаку, мы вышли с официальным обнародованием нашей работы, для того, чтобы государство-агрессор понимало, за что оно должно ответить", - подчеркнул министр.

Обмен пленными

Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о проведении репатриации тел погибших по принципу "6000 на 6000". Обмены состоялись в несколько этапов - 11, 13, 14 и 15 июня.

Первую партию тел передали 11 июня - тогда Украина вернула тела 1212 своих защитников, погибших на востоке, юге страны и на территории Курской области.

13 июня Украина получила еще 1200 тел погибших, среди которых преимущественно военнослужащие. Следующие этапы обмена состоялись 14 и 15 июня - в оба дня было возвращено еще по 1200 тел украинских граждан, в том числе бойцов.

Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, при идентификации тел погибших, которые Россия передает в рамках репатриации, бывали случаи, когда в одном мешке находят останки нескольких разных людей.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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