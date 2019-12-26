РФ включила обвинувачених у теракті в Харкові до списків на обмін

Прокурор Володимир Лимар під час засідання суду в Харкові повідомив, що Росія "принципово" включила до списків на обмін обвинувачених у скоєнні теракту в Харкові у 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

У зв'язку з цим прокурор, просить суд відпустити з-під варти обвинувачених Сергія Башликова, Володимира Дворнікова і Віктора Тетюцького.

"Я повинен констатувати, що російською стороною в список обмінюваних осіб принципово включені Башликов, Дворніков і Тетюцький", - заявив він.

Адвокат потерпілих Олег Головков, у свою чергу, виступає проти обміну.

"Ми категорично заперечуємо. Ці особи не є членами військових угруповань, не проводили військову діяльність у зоні конфлікту. Ті особи, які проводили включення в список, призвели до прецеденту, коли РФ зможе включати навіть наркобаронів", - сказав він.

Нагадаємо, 22 лютого в Харкові під час ходи активістів Євромайдану (акції в рамках річниці цієї події) був здійснений теракт. За даними СБУ, спрацював дистанційний вибуховий пристрій, закладений на шляху проходження колони активістів.

У результаті теракту загинули чотири людини, в тому числі, один з активістів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов і підполковник МВС Вадим Рибальченко. Понад десять осіб отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості і були доставлені в міські лікарні і військовий госпіталь. З них четверо з важкими пораненнями.

СБУ 26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів затримала трьох мешканців області, які підозрюються у скоєнні теракту. Всім трьом оголосили підозра ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Загалом, за даними адвоката потерпілих Олега Головкова, за 4,5 року слухання справи було зірвано засідання або не відбувалося 170 разів.