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РФ не использует свое разрекламированное "чудо-оружие" против Украины: в ГУР назвали причину

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В украинской разведке объяснили, поему российские войска не применяют в войне против Украины свое разрекламированное "чудо-оружие", например, танки Т-14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью t-online.

"Большинство из разрекламированного российского "чудо-оружия" отсутствуют на поле боя. Поэтому я был бы осторожен с российской информацией, которую они распространяют. Например, где танки Арматы, которых мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну за Путина", - отметил Скибицкий.

Он объяснил, что успех международных санкций заключается в том, что российское военное производство значительно замедляется. Чем дольше длятся санкционные меры, тем сложнее РФ производить запасные запчасти и новое оружие.

Говоря о "бесконечном" запасе боеприпасов в РФ он отметил, что половина снарядов, которые хранятся в России уже 40 лет, должны быть утилизированы.

По словам Скибицкого, доказательством того, что российские арсеналы опорожняются, является информация, что Кремль просит союзные государства, такие как Иран, о поставках боеприпасов и оружия.

"России в основном не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 был перерыв в полтора месяца. Кроме того, сейчас мы лишь время от времени наблюдаем за использованием систем Искандер. В период с марта по май их было значительно больше", - объяснил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что, по информации ГУР, у российской армии осталось около 120 ракет "Искандер". До войны их было около 500.

Напомним, 15 ноября российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. По информации Воздушных сил, РФ выпустила в сторону Украины 96 крылатых ракет. Из них 75 удалось сбить.

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