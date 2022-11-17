РФ не использует свое разрекламированное "чудо-оружие" против Украины: в ГУР назвали причину

"Большинство из разрекламированного российского "чудо-оружия" отсутствуют на поле боя. Поэтому я был бы осторожен с российской информацией, которую они распространяют. Например, где танки Арматы, которых мы знаем по российским военным парадам на Красной площади и которые должны выиграть войну за Путина", - отметил Скибицкий.

Он объяснил, что успех международных санкций заключается в том, что российское военное производство значительно замедляется. Чем дольше длятся санкционные меры, тем сложнее РФ производить запасные запчасти и новое оружие.

Говоря о "бесконечном" запасе боеприпасов в РФ он отметил, что половина снарядов, которые хранятся в России уже 40 лет, должны быть утилизированы.

По словам Скибицкого, доказательством того, что российские арсеналы опорожняются, является информация, что Кремль просит союзные государства, такие как Иран, о поставках боеприпасов и оружия.

"России в основном не хватает ракет и боевых беспилотников. Например, при использовании крылатых ракет Х-22 был перерыв в полтора месяца. Кроме того, сейчас мы лишь время от времени наблюдаем за использованием систем Искандер. В период с марта по май их было значительно больше", - объяснил представитель ГУР.

Также Скибицкий добавил, что, по информации ГУР, у российской армии осталось около 120 ракет "Искандер". До войны их было около 500.