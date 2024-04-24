RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ использует сексуальное насилие как орудие войны и пыток, - постпред Украины в ООН

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Организация Объединенных Наций располагает достаточным количеством доказательств того, что российские войска широко и систематически используют сексуальное насилие как орудие войны и пыток.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодные дебаты в Совете Безопасности ООН на тему сексуального насилия, связанного с конфликтами.

Кислица напомнил, что доказательства преступлений РФ приведены в докладах Генерального секретаря ООН, Независимой комиссии по расследованию ситуации в Украине и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В этих отчетах подчеркивается широкое и систематическое использование сексуального насилия российскими войсками, как орудия войны и пыток", - отметил он.

По словам постпреда, открытые дебаты в Совете Безопасности позволяют "привлечь внимание к ужасной проблеме сексуального насилия над мужчинами, которое широко и систематически осуществляется российскими оккупантами как против военнопленных, так и против гражданских лиц, находящихся в плену".

Он добавил, что следственные органы Украины зафиксировали 290 случаев сексуального насилия, от которого пострадали 102 мужчины и 188 женщин.

Кислица отметил, что выводы независимой комиссии ООН проливают свет на организацию пыток, осведомленность об этом начальства российской армии и правоохранительных органов и тотальное ощущение безнаказанности.

"Мы твердо убеждены, что российская армия и российские правоохранительные органы, такие как ФСБ, должны быть включены в список сторон конфликта, которые доказательно подозреваются в совершении актов изнасилований и других форм сексуального насилия", - добавил Кислица.

Постпред призвал государства-члены и должностных лиц ООН "удвоить усилия для давления на Россию с целью прекращения ее жестокой, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины и положить конец ее отвратительным военным преступлениям и преступлениям против человечности".

Напомним, Офис генпрокурора Украины расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных.

Следственным органам Украины удалось идентифицировать 91 российского военного, причастного к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных. Это значительно больше, чем в предыдущие периоды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News