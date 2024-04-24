РФ использует сексуальное насилие как орудие войны и пыток, - постпред Украины в ООН

Кислица напомнил, что доказательства преступлений РФ приведены в докладах Генерального секретаря ООН, Независимой комиссии по расследованию ситуации в Украине и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"В этих отчетах подчеркивается широкое и систематическое использование сексуального насилия российскими войсками, как орудия войны и пыток", - отметил он.

По словам постпреда, открытые дебаты в Совете Безопасности позволяют "привлечь внимание к ужасной проблеме сексуального насилия над мужчинами, которое широко и систематически осуществляется российскими оккупантами как против военнопленных, так и против гражданских лиц, находящихся в плену".

Он добавил, что следственные органы Украины зафиксировали 290 случаев сексуального насилия, от которого пострадали 102 мужчины и 188 женщин.

Кислица отметил, что выводы независимой комиссии ООН проливают свет на организацию пыток, осведомленность об этом начальства российской армии и правоохранительных органов и тотальное ощущение безнаказанности.

"Мы твердо убеждены, что российская армия и российские правоохранительные органы, такие как ФСБ, должны быть включены в список сторон конфликта, которые доказательно подозреваются в совершении актов изнасилований и других форм сексуального насилия", - добавил Кислица.

Постпред призвал государства-члены и должностных лиц ООН "удвоить усилия для давления на Россию с целью прекращения ее жестокой, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны против Украины и положить конец ее отвратительным военным преступлениям и преступлениям против человечности".