РФ использует газовые гранаты на фронте. Пограничники показали, как спасаются от них

Российские войска используют газовые гранаты К-51 на фронте в Украине. Единственное спасение от них - противогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Пограничники проводят проверку работы противогазов, их подгонку и тренируются в условиях максимально приближенных к реальным", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы создать почти реальные условия, как говорят пограничники, для этого используется раздражающий газ - хлорпикрин.

Как действуют газовые гранаты?

К-51 - гранату с раздражающим веществом оккупанты используют несмотря на запрет. В случае отсутствия противогаза человеку становится плохо, режет глаза, появляются кашель, рвота и дыхание.

"Таким образом, враг выкуривает противника из окопов, и на открытом участке тот становится хорошей мишенью", - говорят в ГПСУ.

Что известно о гранате К-51

Из открытых источников известно, что К-51 - советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Разработана в 1970-е годы в СССР.

Влияние гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов значительно выше, поскольку она была создана для военных и специальных служб. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты; горящее вещество повышает давление внутри корпуса и выбивает дно гранаты, распыляя облако химического вещества.

Следует отметить, что применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности, веществ слезоточивого действия) запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом в 1925 году.

Напомним, что об использовании газовых гранат К-51 российскими войсками на фронте в Украине стало известно в январе 2024 года. Их оккупанты использовали на Таврическом направлении.