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РФ исчерпывает запасы боеприпасов и просит у Ирана ракеты, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Командованию НАТО известно о том, что Россия испытывает дефицит боеприпасов и обратилась к Ирану для предоставления новых ракет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Нам известно, что Россия исчерпывает запасы боеприпасов, и поэтому они также обратились к Ирану, чтобы получить еще больше. Мы четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную российскую войну. Поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, дроны или что-либо другое, что может помочь им продолжать эту брутальную агрессивную войну против Украины", - отметил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс усиливает свое присутствие от Балтийского моря до Черного моря. Это ответ НАТО на российскую агрессию.

Отметим, генсек НАТО также заявил, что глава Кремля Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому страна-агрессор пытается использовать зиму как оружие.

Напомним, сегодня в Бухаресте стартует заседание глав дипведомств стран НАТО. Как ранее анонсировалось, среди ключевых тем встречи будет помощь Украине в борьбе против российского агрессора.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину