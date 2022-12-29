РФ исчерпала силы под Бахмутом. Враг готовится к наступлению в Луганской области, - ISW

Высокопоставленные украинские чиновники беспрепятственно посещают передовые позиции в Бахмуте. Украинские силы провели тактическую контратаку, которая отбросила российские силы от окраин Бахмута.

Недавние боевые кадры подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что российские силы действуют штурмовыми группами размером в одно отделение из-за боевых потерь.

На кадрах боя, опубликованных 26 декабря, видно, как украинский огонь наносит поражение группам российской пехоты численностью от 5 до 10 человек без поддержки, пытающимся беспорядочно штурмовать Новоселовское в Луганской области.

Эти кадры, хотя и не из Бахмута, согласуются с сообщением высокопоставленного украинского чиновника о том, что российские силы в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от 10 до 15 военнослужащих.

Сообщается, что российские воздушно-десантные войска (ВДВ) усиливают операции "Вагнера" вокруг Бахмута. Силы "ЧВК Вагнера" выполняют в основном истощающую роль вокруг Бахмута и поэтому, вероятно, деградировали почти до изнурительной степени и нуждаются в подкреплении из более традиционных российских элементов.

Высокий уровень истощения сил, ответственных за наступление на Бахмут, может ускорить достижение кульминации, если только значительное количество регулярных российских воинских частей не будет отправлено для поддержки наступления и отсрочки или предотвращения его кульминации.

В то же время российские силы, похоже, готовятся к решительным действиям в Луганской области. Российские силы продолжают накапливать технику и силы.

Элементы ВДВ, которые, вероятно, ранее действовали в Херсонской области, похоже, были передислоцированы в Луганскую область после вывода российских войск с западного берега Херсонской области в ноябре.

На кадрах из социальных сетей, сделанных в конце декабря, все чаще видно, как российская техника переправляется через Луганскую область.

Российские силы используют термобарические артиллерийские средства военного округа в Луганской зоне боевых действий, что может свидетельствовать о приоритетности операций в этом районе.

26 декабря украинская разведка сообщила, что российские военные назначили нового командующего Западным военным округом (ЗВО), который командует российскими войсками с командного пункта в Богучаре Воронежской области. Подразделения ЗВО являются основными силами, действующими в Луганском секторе, и смена командования может указывать на попытки поддержать новые решительные действия в этом районе.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Кремль продолжает демонстрировать, что у России нет искреннего намерения вести переговоры с Украиной.

Кремль продолжает преподносить передачу США систем ПВО Patriot как эскалацию американо-российских отношений, но ISW с высокой уверенностью прогнозирует, что Россия не будет преднамеренно стремиться к эскалации до крупного конфликта с НАТО.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной, где российские войска продолжали контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Донецка и на западе Донецкой области.

Российские войска продолжали оборонительные и ротационные действия в Херсонской и Запорожской областях.

Кремль утвердил дополнительные средства на развитие оборонительных укреплений и пытается укомплектовать кадры фортификационными работами в приграничных районах России и оккупированной Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сегодня 28 декабря посетил позиции украинских военных в Бахмуте.

Также недавно полковник Сергей Грабский оценил шансы россиян захватить город.

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