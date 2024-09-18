РФ ведет подготовку к масштабному удару по Украине, может быть очередной теракт, - эксперт

Он отметил, что атака дронов на склад с ракетами в городе Торопец Тверской области ослабит Россию на определенных направлениях и уменьшит возможности врага для ракетных обстрелов.

"И это успех. Это отсрочит какие-то обстрелы, потому что очевидно, что Россия ведет подготовку к масштабному удару", - добавил Мусиенко.

По его словам, после того, как Служба внешней разведки РФ сделала заявление, что Украина якобы готовит удары по собственным больницам, есть вероятность очередного теракта РФ.

"Я имею в виду обстрелы и их преступные действия как мы видели против "Охматдета". Я допускаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, по другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломать наше сопротивление, посеять деморализацию", - уточнил эксперт.

Но, как подчеркнул Мусиенко, украинские защитники атаками на аэродромы "Энгельс", "Оленья" и склады боеприпасов РФ пытаются не дать России провести очередные обстрелы и тянут время для поставок противовоздушной обороны.