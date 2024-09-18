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РФ ведет подготовку к масштабному удару по Украине, может быть очередной теракт, - эксперт

Иллюстративное фото: Россия может готовить новый удар по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россияне, вероятно, готовятся к новому массированному удару по Украине. Враг может в очередной раз атаковать объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что атака дронов на склад с ракетами в городе Торопец Тверской области ослабит Россию на определенных направлениях и уменьшит возможности врага для ракетных обстрелов. 

"И это успех. Это отсрочит какие-то обстрелы, потому что очевидно, что Россия ведет подготовку к масштабному удару", - добавил Мусиенко. 

По его словам, после того, как Служба внешней разведки РФ сделала заявление, что Украина якобы готовит удары по собственным больницам, есть вероятность очередного теракта РФ. 

"Я имею в виду обстрелы и их преступные действия как мы видели против "Охматдета". Я допускаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, по другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломать наше сопротивление, посеять деморализацию", - уточнил эксперт. 

Но, как подчеркнул Мусиенко, украинские защитники атаками на аэродромы "Энгельс", "Оленья" и склады боеприпасов РФ пытаются не дать России провести очередные обстрелы и тянут время для поставок противовоздушной обороны. 

Что предшествовало

Напомним, последний раз массированный ракетный удар по Украине россияне совершили 26 августа. Тогда в результате атаки были повреждены энергетические объекты, по стране вводили экстренные отключения света.

Всего враг выпустил по Украине более 200 воздушных целей - это были ракеты разных типов и дроны-камикадзе "Шахед".

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