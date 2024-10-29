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РФ ударила по "скорой" в Антоновке во время помощи раненым: погиб врач

Фото: РФ ударила по "скорой" в Антоновке во время помощи раненым (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали дроном бригаду скорой помощи в Антоновке Херсонской области. Врачи как раз оказывали помощь пострадавшим после предыдущей атаки БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 28 октября, около 20:00, российские военные в очередной раз атаковали Антоновку с помощью БПЛА. Ранения разной степени тяжести получили двое мужчин и одна женщина.

"Для оказания пострадавшим медицинской помощи прибыла бригада экстренной помощи, которую враг повторно атаковал беспилотником. В результате погиб врач бригады, фельдшер получила ранения", - рассказали в прокуратууре.

Обстрел Станислава: среди раненых дети

Кроме того, в 23:00 оккупанты из артиллерии обстреляли Станислав.

"Ранения получили двое взрослых и двое мальчиков 8 и 14 лет. Все в момент атаки находились в доме, который частично разрушен", - отметили в ведомстве.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно атакуют Херсон и область. Например, 7 октября россияне атаковали Центральный район Херсона четырьмя КАБами. В результате обстрела 19 человек получили ранения.

Кроме того, 1 октября россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Тогда погибли семь людей.

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