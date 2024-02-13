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РФ ударила по селу под Ореховом: погиб мужчина, повреждены дома

Малая Токмачка, Вторник 13 февраля 2024 19:15
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РФ ударила по селу под Ореховом: погиб мужчина, повреждены дома Архивное фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 13 февраля, ударили по селу Малая Токмачка в Запорожской области. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Сегодня днем российские военные нанесли удар по Малой Токмачке Пологовского района", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, вражеская атака унесла жизнь 66-летнего местного жителя. Повреждены несколько частных домов.

РФ ударила по селу под Ореховом: погиб мужчина, повреждены дома

Фото: Малая Токмачка (deepstatemap.live)

"Опять боль. Соболезнования родным погибшего", - добавил глава области.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Российские захватчики обстреляли предприятие в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли двое мужчин, еще два человека получили ранения.

Также российские захватчики утром 13 февраля обстреляли Никополь. В результате атаки погиб мужчина.

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