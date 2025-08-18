RU

РФ убила маленького ребенка и ранила более десятка человек: последствия атаки на Харьков

Фото: количество пострадавших в Харькове растет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня утром, 18 августа, россияне атаковали Харьков дронами. В результате удара погиб маленький ребенок и взрослые, также более десятка человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"На данную минуту трое погибших, включая маленького ребенка. Еще 17 пострадавших, среди них шестеро детей", - говорится в сообщении в 06:24.

Накануне Терехов писал, что погиб годовалый ребенок. В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов информировал, что погибшим является 2-летний мальчик.

Также отметим, что по последним данным, из-под завалов достали еще одного человека. Он, к счастью, оказался живым.

Атака РФ на Харьков

Напомним, сегодня утром россияне атаковали дронами Индустриальный район Харькова. Один из "Шахедов" попал в многоквартирных жилой дом, в результате чего в двух подъездах возник пожар.

Впоследствии Терехов начал информировать, что в городе есть пострадавшие. Позже появились данные о погибших.

