РФ убила маленького ребенка и ранила более десятка человек: последствия атаки на Харьков

"На данную минуту трое погибших, включая маленького ребенка. Еще 17 пострадавших, среди них шестеро детей", - говорится в сообщении в 06:24.

Накануне Терехов писал, что погиб годовалый ребенок. В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов информировал, что погибшим является 2-летний мальчик.

Также отметим, что по последним данным, из-под завалов достали еще одного человека. Он, к счастью, оказался живым.