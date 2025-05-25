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РФ убила 12 украинцев во время атаки: погибли трое детей из одной семьи

Фото: 12 человек погибли в результате массированной атаки на Украину (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В результате массированной атаки на Украину в ночь на 25 мая погибли 12 человек. Еще более 60 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Как отметил Клименко, под российским ударом оказались 13 регионов, а именно город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

По всей Украине повреждено более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

По словам главы МВД, по состоянию на сейчас пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама - в тяжелом состоянии.

"Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений. На всех местах поражения с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские. Разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия российских военных преступлений, помогают пострадавшим", - добавил Клименко.

Удар по Украине

Россия в ночь на 25 мая нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив 298 дронов и 69 ракет различных типов. Это наибольшее количество беспилотников, которое оккупанты выпускали по Украине за один раз. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали.

Больше о последствиях массированной атаки РФ на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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