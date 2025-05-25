РФ убила 12 украинцев во время атаки: погибли трое детей из одной семьи

Как отметил Клименко, под российским ударом оказались 13 регионов, а именно город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области.

По всей Украине повреждено более 80 жилых домов. Зафиксировано 27 пожаров, на 3 локациях пожарные до сих пор тушат пламя.

По словам главы МВД, по состоянию на сейчас пострадали более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама - в тяжелом состоянии.

"Я постоянно на связи с регионами. Координирую работу наших подразделений. На всех местах поражения с первых минут работают спасатели ГСЧС и полицейские. Разбирают завалы, эвакуируют людей, фиксируют последствия российских военных преступлений, помогают пострадавшим", - добавил Клименко.