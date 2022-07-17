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РФ не збільшила кількість кораблів в Чорному морі після шторму

РФ не збільшила кількість кораблів в Чорному морі після шторму (dfnc ru)
Автор: Наталія Гурковська

В Чорному морі Росія тримає 2 ракетних та 1 великий десантний корабель. Це угрупування є найменшим за останній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Попри те, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря вгамувалася, корабельне угруповання ворожих сил продовжує триматися у складі 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають військові, ці кораблі несуть службу в ракетно-безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО.

Відзначимо, що 30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

При цьому найбільше число кораблів, що розташовувала РФ у Чорному морі сягало 7 кораблів.

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