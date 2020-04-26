РФ встановила анти-рекорд за кількістю нових заражень коронавірусом

За добу у Росії було зареєстровано 6361 випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Це найбільший показник щоденних інфікувань в РФ з початку епідемії. Число хворих COVID-19 зростає третій день: вчора повідомлялося про 5966 випадків зараження, 24 квітня - про 5849 випадків, 23 квітня - про 4774 випадки.

Загальна кількість інфікованих в Росії, станом на 26 квітня, зросла до 80 949 осіб.

Також щодня збільшується смертність від інфекції. За минулу добу в РФ було зафіксовано 66 нових смертей. Зазначимо, що за тиждень кількість летальних випадків у Росії збільшилася удвічі. На сьогодні відомо про 747 випадків смерті, тоді як 19 квітня повідомлялося про 361 смерть від коронавірусу.

Нагадаємо, число інфікованих COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 202 тис. жителів планети.

В Україні зафіксовано 8617 випадків зараження. Детально про ситуацію з СOVІD-19 в Україні та світі - у матеріалі РБК-Україна.