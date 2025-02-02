Россия создала беспилотник-"убийцу" морских дронов ВСУ, - ISW

Российские военные создали дрон, который способен поражать украинские военные морские беспилотники. Это может нивелировать доминирование Военно-морских сил ВСУ в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Министерство обороны России 1 февраля сообщило, что Черноморский флот использовал беспилотник для уничтожения украинского военного морского дрона.
Российские военные блогеры утверждают, что ЧФ России запустил ракеты с беспилотника типа "Орион" российской компании "Кронштадт" с неустановленного военного морского объекта.
Этот удар может быть первым задокументированным случаем использования российскими силами военного морского объекта для развертывания беспилотных летательных аппаратов, способных уничтожать украинские военные морские беспилотники.
В то же время, другой российский блогер призвал российские власти увеличить производство оружия, подобного ракетам X-UAV (ТКБ-1030), которые запускаются с дрона. Это позволит эффективнее бороться с возможностями морских беспилотников украинских Сил обороны, которые сделали слишком рискованным использование вертолетов в районе Черного моря.
"Украинские силы продемонстрировали свою способность сбивать российские вертолеты Ми-8 над Черным морем ракетами, запущенными с ударных морских беспилотников Magura V5. Удар ЧФ РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские силы разработали новый метод, чтобы попытаться нивелировать эту адаптацию украинских морских беспилотников", - говорится в отчете ISW.
В течение 2023-2024 годов украинские морские дроны-камикадзе повредили либо уничтожили большое количество кораблей Черноморского флота РФ.
В конце декабря украинские военные впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 ракетами, запущенными с ударного морского дрона Magura V5.
Согласно исследованиям польских ученых, дрон Magura V5 уничтожил наибольшее количество российских кораблей за весь период полномасштабной войны.
Подробнее о тактике морских дронов этого типа - читайте в материале РБК-Украина.
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