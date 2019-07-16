РФ в Радбезі ООН вирішила відволікти увагу від трагедії MH17 - МЗС

Делегація Російської Федерації на засіданні Ради безпеки ООН намагається відвернути увагу від річниці катастрофи літака рейсу МН17 ініціюванням обговорення закону про українську мову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України в Twitter.

У Міністерстві переконані, що справедливість буде встановлена.

"Щоб відвернути увагу від MH17, Росія намагається почати обговорення закону про українську мову на Раді безпеки ООН. Однак Росія має одну мову в наявності: мову сили. Незважаючи на це, справедливість буде встановлена, і Росія заплатить за катастрофу MH17", - йдеться в повідомленні.

To deflect attention from #MH17 Russia tries to start discussion in @UN SC concerning Ukrainian language law. However, Russia itself has only 1 language in stock: the language of Force. Nonetheless, justice will be established and will pay for MH17.#Russia2Trial pic.twitter.com/5R4sHFOWEk — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 16 липня 2019 р.

Відзначимо, сьогодні в 17:00 розпочнеться засідання Ради безпеки ООН з питання щодо закону України "про функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вступив в силу у вівторок, 16 липня. Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.