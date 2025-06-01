В РФ еще один взрыв на ж/д: россияне говорят о терактах, а Путин бьет тревогу

Российские Telegram-каналы распространили информацию, что якобы утром 1 июня были взорваны железнодорожные пути в районе населенного пункта Унеча в Брянской области. В этот момент там якобы проезжал путеизмерительный поезд. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

В местных пабликах со ссылкой на работников железной дороги сообщают, что в Унече, вероятно, взорвали железнодорожный мост.

Путин бьет тревогу

Следственный комитет РФ объявил, что мосты в Брянской и Курской областях были разрушены в результате подрывов. Позже росСМИ сообщили, что уголовные дела расследуются по статье о теракте.



Позже в сети сообщили, что Следственный комитет РФ убрал слово "подрыв" из своего заявления об обвале мостов в Брянской и Курской областях. Ведомство удалило из своего Telegram-канала сообщение, где утверждалось, что мосты обвалились из-за подрыва, и опубликовало новое, где использована другая формулировка.





В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой российской железной дороги Олегом Белозеровым

По его словам пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, Путин выслушал доклады о мерах, принимаемых в связи с "чрезвычайными происшествиями".

