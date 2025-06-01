В РФ еще один взрыв на ж/д: россияне говорят о терактах, а Путин бьет тревогу
В России заявляют, что зафиксировали третью аварию на железной дороге за последние сутки. Россияне утверждают, что это подрывы, и открыли дело о якобы терактах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.
Российские Telegram-каналы распространили информацию, что якобы утром 1 июня были взорваны железнодорожные пути в районе населенного пункта Унеча в Брянской области. В этот момент там якобы проезжал путеизмерительный поезд. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.
В местных пабликах со ссылкой на работников железной дороги сообщают, что в Унече, вероятно, взорвали железнодорожный мост.
Путин бьет тревогу
Следственный комитет РФ объявил, что мосты в Брянской и Курской областях были разрушены в результате подрывов. Позже росСМИ сообщили, что уголовные дела расследуются по статье о теракте.
Позже в сети сообщили, что Следственный комитет РФ убрал слово "подрыв" из своего заявления об обвале мостов в Брянской и Курской областях. Ведомство удалило из своего Telegram-канала сообщение, где утверждалось, что мосты обвалились из-за подрыва, и опубликовало новое, где использована другая формулировка.
В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой российской железной дороги Олегом Белозеровым
По его словам пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, Путин выслушал доклады о мерах, принимаемых в связи с "чрезвычайными происшествиями".
Взрывы железной дороги РФ
Вечером 31 мая в Брянской области обвалился автомобильный мост, когда под ним проходил пассажирский поезд "Климов - Москва". По данным российских СМИ, погибло якобы семь человек, 71 человек пострадал.
Кроме этого, еще одно обрушение моста произошло на трассе в Курской области, когда там ехал товарный поезд. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, сообщали российские власти.
Российский Следственный комитет утверждает, что мосты в Брянской и Курской областях взорвали.
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