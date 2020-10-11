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У РФ зростання числа заражених COVID-19 тричі оновило максимум за тиждень

Росія , Неділя 11 жовтня 2020 15:26
У РФ зростання числа заражених COVID-19 тричі оновило максимум за тиждень
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Цей тиждень виявився для Росії найгіршим з початку пандемії коронавірусу. Добовий приріст числа хворих тричі оновлював максимум, а за підсумками семи днів у РФ зареєстрували більше інфікованих, ніж коли-небудь.

Про це пише агентство ТАСС.

Так, з 5 по 11 жовтня МОЗ країни повідомив про 83 717 нових випадків зараження, це на 31,7% більше, ніж тижнем раніше. У неділю стало відомо, що за добу зареєстрували відразу 13 634 нових випадків COVID-19.

Навесні в Росії максимальний добовий приріст фіксували 11 травня - 11 656 заражених. Найбільший тижневий приріст - з 4 по 10 травня - склав тоді 75 001 випадок.

"Темпи поширення інфекції залишаються високими: у відносному вираженні кількість хворих зросла на 6,9% проти 5,5% минулого тижня. Середньодобовий показник впритул наблизився до 1%", - йдеться в повідомленні.

Зараз, за даними МОЗ Росії, в країні хворіють 255 679 осіб, включаючи безсимптомні випадки. За сім днів їх кількість зросла на 19,2%.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про нового антирекорду щоденного приросту числа заражених коронавірусом - 383 359 пацієнтів.

Також РБК-Україна писало, що в Європі вперше за період пандемії зафіксували понад 109 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

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