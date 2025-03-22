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РФ в годовщину теракта в "Крокусе" обвинила в его организации "недружественную страну"

Москва, Суббота 22 марта 2025 12:51
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РФ в годовщину теракта в "Крокусе" обвинила в его организации "недружественную страну" Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Следственный комитет России заявил, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье организовали спецслужбы "недружественной страны". Ранее Москва обвиняла в причастности Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В годовщину теракта в Подмосковье Следственный комитет РФ заявил, что завершил следствие по делу.

"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, якобы непосредственной организацией теракта занимались "шесть граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами", всего обвиняют 19 человек.

Петренко утверждает, что организаторы "находятся за границей, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск".

Стоит отметить, что после теракта ФСБ заявила о якобы причастности Украины к нападению. Однако через год россияне перестали прямо обвинять Украину.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Напомним, 22 марта 2024 года в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой произошел теракт. По версии российских силовиков, группа нападавших ворвалась в концертный зал перед началом концерта группы "Пикник". Они открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар.

Во время нападения погибли 146 человек, более 500 получили ранения. Нападавшие пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.

По версии российского следствия, участников теракта завербовали руководители террористической организации "Вилаят Хорасан", входящей в "Исламское государство". Москва заявляла, что после совершения теракта нападавшие якобы собирались скрыться на территории Украины.

После теракта в "Крокусе" российский диктатор Владимир Путин заявил о "киевском следе", а также говорил, что Россия не могла стать "объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов". Директор ФСБ Александр Бортников утверждал, что за организацией теракта стоят "украинские неонацисты и их западные покровители".

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