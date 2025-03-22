РФ в годовщину теракта в "Крокусе" обвинила в его организации "недружественную страну"

Следственный комитет России заявил, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Подмосковье организовали спецслужбы "недружественной страны". Ранее Москва обвиняла в причастности Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В годовщину теракта в Подмосковье Следственный комитет РФ заявил, что завершил следствие по делу.

"На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, якобы непосредственной организацией теракта занимались "шесть граждан Средней Азии, часть из которых проходит под псевдонимами", всего обвиняют 19 человек.

Петренко утверждает, что организаторы "находятся за границей, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск".

Стоит отметить, что после теракта ФСБ заявила о якобы причастности Украины к нападению. Однако через год россияне перестали прямо обвинять Украину.