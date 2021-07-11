У РФ різко відповіли Франції на слова про невизнання російської COVID-вакцини

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли Франції на заяву про невизнання російської і китайської вакцин від коронавірусу. У РФ заявили, що не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За її словами, такі заяви "відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації".
"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника", - сказала Захарова.
Також раніше в Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли на заяву Франції про невизнання COVID-вакцин виробництва Росії і КНР. У відомстві виступили проти політизації вакцин.
Нагадаємо, у Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.