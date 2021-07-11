RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У РФ різко відповіли Франції на слова про невизнання російської COVID-вакцини

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли Франції на заяву про невизнання російської і китайської вакцин від коронавірусу. У РФ заявили, що не МЗС Франції диктувати країнам і народам, якими вакцинами щепитися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За її словами, такі заяви "відроджують в Європі дух неонацистської сегрегації".

"Ми засуджуємо Францію за подібні дискримінаційні висловлювання її високопоставленого представника", - сказала Захарова.

Також раніше в Міністерстві закордонних справ Китаю відповіли на заяву Франції про невизнання COVID-вакцин виробництва Росії і КНР. У відомстві виступили проти політизації вакцин.

Нагадаємо, у Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВакцинаРосійська Федерація