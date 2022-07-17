РФ розширює масштаби військової підготовки для дітей: розвідка розповіла подробиці

У Росії розширюються масштаби військової підготовки для дітей. Зокрема, в Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів і близько 1000 юноармійських класів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України .

Повідомляється, що випускників цих установ схиляють до підписання контракту з ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН розслідуватиме злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росії і їх усиновлення.

Як відомо, у Російській Федерації планують спростити процес усиновлення викрадених окупантами дітей з України.

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