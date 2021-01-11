РФ постійно вичікує, щоб вирішити питання Донбасу на своїх умовах, - Кулеба

У питанні врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона займає вичікувальну позицію. Вона хоче вирішити його на своїх умовах.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо чогось нас і навчив досвід переговорів з Росією щодо Донбасу - це те, що вона постійно чекає на оптимальні обставини, щоб врегулювати ситуацію на своїх умовах. Коли вони не бачать можливості це зробити - починають дуже сильно тиснути на гальма", - зазначив міністр.

Він вважає, що нинішній стан речей може влаштовувати Москву в короткостроковій перспективі. При цьому можливість переговорів з Росією досі є, і вона може повернутися до конструктиву.

"Однією з причин паузи по донбаському треку були вибори в США. Вони дивилися, з якою саме адміністрацією будуть торгуватися", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що прогрес на донбаському треку нагадує парадокс кота Шредінгера - він одночасно існує і одночасно відсутній.

Він також назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу.