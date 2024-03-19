RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ начала мобилизовать на войну в Украине заключенных насильников, - СМИ

Иллюстративное фото: РФ начала мобилизовать на войну в Украине заключенных насильников (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская Госдума поддержала законопроекты, разрешающие осужденным за изнасилование заключать контракты с Министерством обороны РФ. Таким образом, насильники смогут отправляться на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moscow Times.

Теперь в России люди, находящиеся под следствием и судом за преступления легкой и средней тяжести, а также большинства уже осужденных, можно заключать контракты с Минобороны в "периоды мобилизации, военного положения и в военное время".

Новые поправки не распространяются на осужденных по тяжким статьям о сексуальном насилии над детьми. Однако насильники взрослых могут освободиться от наказания в обмен на контракт. Тем, кто имеет судимость, в случае подписания контракта с Минобороны страны-агрессора она будет погашаться.

В то же время, в России не будут допускать на войну в Украине тех граждан, которые заключены за экстремизм, терроризм, диверсии, призывы к сепаратизму и государственную измену.

 

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в РоссииГосударственная дума РФ