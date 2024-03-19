РФ начала мобилизовать на войну в Украине заключенных насильников, - СМИ

Теперь в России люди, находящиеся под следствием и судом за преступления легкой и средней тяжести, а также большинства уже осужденных, можно заключать контракты с Минобороны в "периоды мобилизации, военного положения и в военное время".

Новые поправки не распространяются на осужденных по тяжким статьям о сексуальном насилии над детьми. Однако насильники взрослых могут освободиться от наказания в обмен на контракт. Тем, кто имеет судимость, в случае подписания контракта с Минобороны страны-агрессора она будет погашаться.

В то же время, в России не будут допускать на войну в Украине тех граждан, которые заключены за экстремизм, терроризм, диверсии, призывы к сепаратизму и государственную измену.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

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