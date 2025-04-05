РФ взрывала посылки с секс-игрушками в Европе, к операциям привлекали украинцев, - Reuters

Россия использовала поддельную косметику, массажные подушки и секс-игрушки для сокрытия взрывчатки. Самодельные устройства изготавливали из химических веществ, в частности высокореактивного магния.

По данным Reuters, эти устройства были спрятаны в подушках, которые паковали вместе с косметикой и секс-игрушками.

Летом прошлого года три такие посылки взорвались на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше.

По словам источника, для поджога химических веществ использовали детонаторы, адаптированные из дешевых китайских электронных устройств, предназначенных для поиска потерянных вещей.

Эффект взрыва усиливался тюбиками, которые выглядели как косметика, но содержали гель с легковоспламеняющимися соединениями, в частности нитрометаном.

"Производство по этому делу касается преступной деятельности, инспирированной российским ГРУ", - сообщил источник, имея в виду внешнюю военную разведку РФ.

Reuters впервые обнародовало детали этого расследования, основываясь на информации, полученной от лица, знакомого с польским делом, а также на интервью с более чем десятком европейских чиновников в сфере безопасности.

Эти данные дают редкое представление о том, как именно реализуются диверсионные операции на местах.

Руководители европейских служб безопасности обнародовали информацию о взрывах посылок в октябре, назвав их частью "гибридной войны" России. По их словам, Москва пытается дестабилизировать страны, поддерживающие Украину, используя тактику поджогов и кибератак.

Посылки, которые загорелись на складах, вызвав пожары, но не причинив вреда людям, могли быть испытанием для будущих российских диверсий. По данным служб безопасности, целью было взрывать подобные пакеты уже в воздухе - на грузовых рейсах в США и Канаду.

"С войной в Украине эти атаки усилились, стали более частыми и более настойчивыми", - отметил бывший вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Он подчеркнул, что такие действия России представляют реальную угрозу для граждан во всем Европейском Союзе.

Польские следователи утверждают, что украинец по имени Владислав Д., проживавший на юге Польши, сыграл ключевую роль в пробных диверсиях РФ в Европе, действуя по инструкциям, которые он получил в Telegram от руководителя ГРУ, которого он знал только как "Воина".