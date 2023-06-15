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РФ перегруппировывает войска, перебрасывая зэков в так называемый "добровольческий корпус"

Фото: зэков перекидывает РФ в так называемый добровольческий корпус (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия перекидывает остатки зэков-оккупантов из так называемых штурмовых рот "z" к так называемому "добровольческому корпусу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Для перегруппировки и доукомплектации так называемого "добровольческого корпуса" осужденными лицами военное руководство РФ образовало спецкомиссию", - говорится в сообщении.

Эту комиссию возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине генерал-майор Олег Польгуев.

"Для членов спецкомиссии Польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана", – добавили в ГУР.

По данным разведки, комиссии издан приказ отобрать около 2 тысяч человек из числа заключенных, провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий.

За дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции РФ.

Заключенные в армии РФ

Так, по приказу российского диктатора Владимира Путина штурмовые роты "z" были сформированы из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины. На практике оккупационные подразделения, укомплектованные заключенными, показали очень низкую боеспособность. Среди зеков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь. Отметим, на днях бойцы ССО взяли в плен трех оккупантов, среди которых заядлый рецидивист, он попадал в места лишения свободы шесть раз. За участие в войне в Украине ему обещали свободу.

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Война в Украине